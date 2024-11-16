مصدر يوضح لمصراوي موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

أول رد فعل لـ أحمد فتوح بعد الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف لاعبي الأهلي المصابين قبل مواجهة الاتحاد مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن أكرم توفيق سينتظم في التدريبات الجماعية لفريقه بعد غيابه أمس بسبب نزلة معوية .

وأضاف المصدر:" رامي ربيعه يواصل برنامجه التأهيلي علي أن يكون لائق لمواجهة الاتحاد وسيواصل المغربي أشرف داري برنامجه التدريبي بشكل طبيعي وأمامه فترة من 10 إلى 15 يوماً قبل العودة للتدريبات الجماعية ".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:" عاد ياسر إبراهيم وإمام عاشور وكريم نيدفيد وحسين الشحات للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعدما تعافوا من الإصابات فيما محمد هاني وكريم فؤاد يستعدان للسفر إلى النمسا للخضوع لفحوصات طبية في أحد المستشفيات المتخصصة هناك لتحديد مسار برنامجهما التأهيلي ".

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