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أول مباراة لأحمد فتوح مع الزمالك بعد الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ

01:58 م السبت 16 نوفمبر 2024

أحمد فتوح

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كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن قضية أحمد فتوح الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي بدأت في أغسطس الماضي، بشأن اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في القتل عن طريق الخطأ.

وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد فتوح بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإلغاء رخصة القيادة.

وبعد انتهاء أزمة فتوح، يخوض أول مباراة له مع الزمالك، يوم السبت 23 نوفمبر الحالي، ضد المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

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قضية أحمد فتوح أحمد فتوح الزمالك حبس أحمد فتوح
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