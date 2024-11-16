"لمس الكرة 53 مرة".. ماذا قدم طاهر محمد طاهر ضد كاب فيردي؟
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كتبت-هند عواد:
سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر الوحيد، في مباراة كاب فيردي، التي أقيمت مساء أمس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
ولعب طاهر محمد طاهر 90 دقيقة سجل خلالها هدفا، وحصل على أعلى تقييم في مباراة أمس، بنسبة 7.6/10، وفقا لموقع "sofascore".
وجاء تقييم طاهر محمد طاهر في مباراة كاب فيردي، كالآتي:
90 دقيقة لعب
1 هدف
0 صناعة أهداف
لمس الكرة 53 مرة
30/37 تمريرات صحيحة بنسبة 81%
التسديد على المرمى 2
التسديد خارج المرمى 1
فرصة خطيرة ضائعة
7/11 فوز بالمبارزات الأرضية
2/3 فوز الالتحامات الهوائية
2 خطأ
1 تسلل
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