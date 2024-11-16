"لمس الكرة 53 مرة".. ماذا قدم طاهر محمد طاهر ضد كاب فيردي؟

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كتبت-هند عواد:

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر الوحيد، في مباراة كاب فيردي، التي أقيمت مساء أمس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولعب طاهر محمد طاهر 90 دقيقة سجل خلالها هدفا، وحصل على أعلى تقييم في مباراة أمس، بنسبة 7.6/10، وفقا لموقع "sofascore".

وجاء تقييم طاهر محمد طاهر في مباراة كاب فيردي، كالآتي:

90 دقيقة لعب

1 هدف

0 صناعة أهداف

لمس الكرة 53 مرة

30/37 تمريرات صحيحة بنسبة 81%

التسديد على المرمى 2

التسديد خارج المرمى 1

فرصة خطيرة ضائعة

7/11 فوز بالمبارزات الأرضية

2/3 فوز الالتحامات الهوائية

2 خطأ

1 تسلل

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