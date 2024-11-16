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"لينتهي عام 2029".. الأهلي يتوصل لاتفاق مع نجمه لتمديد التعاقد (خاص)

12:45 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    مروان عطية وإمام عاشور
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية
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    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    مروان عطية
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    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 19 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل 2
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    مروان عطية وزوجته خلال الحفل
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    مروان عطية لاعب الأهلي مع مصمم الأزياء إسلام سعد
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    زيزو مع مروان عطية يتوسطهما إسلام سعد
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    مروان عطية مع إمام عاشور
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    مروان عطية ومصطفى فتحي مع تامر حسني
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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مبدئي مع لاعب خط الوسط وأحد نجوم الفريق مروان عطية لتمديد تعاقده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الأهلي اتفقوا مع اللاعب صاحب الـ 26 عاماً لتعديل التعاقد وتمديده لموسمين آخرين لينتهي في عام 2029.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع العقود والإعلان الرسمي.

كان النادي الأهلي قد تعاقد مع مروان عطية قادمًا من الاتحاد السكندري في موسم 22/23

وشارك اللاعب مع الأهلي في 86 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

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