"لينتهي عام 2029".. الأهلي يتوصل لاتفاق مع نجمه لتمديد التعاقد (خاص)

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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مبدئي مع لاعب خط الوسط وأحد نجوم الفريق مروان عطية لتمديد تعاقده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الأهلي اتفقوا مع اللاعب صاحب الـ 26 عاماً لتعديل التعاقد وتمديده لموسمين آخرين لينتهي في عام 2029.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع العقود والإعلان الرسمي.

كان النادي الأهلي قد تعاقد مع مروان عطية قادمًا من الاتحاد السكندري في موسم 22/23

وشارك اللاعب مع الأهلي في 86 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

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