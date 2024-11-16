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مصطفى فتحي يتحدث عن سبب ارتداؤه شارة المنتخب في وجود محمد الشناوي

12:13 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    حسام حسن من وصول بعثة منتخب مصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مصطفى فتحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني سعادته البالغة وفخره بارتداء شارة المنتخب لأول مرة.

وشارك مصطفى فتحي كبديل في الدقيقة 69 بدلاً من زميله محمود صابر ليرتدي شارة القيادة بدلاً من محمد الشناوي أمام كاب فيردي.

وأوضح فتحي في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الجمعة أن سبب ارتداؤه شارة القيادة يعود لأنه شارك بقميص المنتخب عام 2015 فيما كانت المباراة الدولية لمحمد الشناوي في عام 2018.

وأشار صاحب الـ 30 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أن المدير الفني حسام حسن يزرع بداخلهم ثقافة الفوز بكل مباراة.

وتعادل منتخب مصر بهدف لمثله مع مستضيفه كاب فيردي مساء يوم أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025؛ إذ يتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوتسوانا أقرب ملاحقيه.

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مصطفى فتحي محمد الشناوي منتخب مصر مصر وكاب فيردي
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