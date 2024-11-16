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"نجوم حراسة المرمى والدفاع".. مصراوي يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده مع 6 لاعبين

11:08 ص السبت 16 نوفمبر 2024
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي 1
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    محمد الشناوي ومحمد رمضان
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    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
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    مصطفى شوبير ووالدته وخطيبته
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    مصطفى شوبير (1)
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    مصطفى شوبير (3)
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    مصطفى شوبير (2)
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    مصطفى شوبير (1)
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    مصطفى شوبير
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    حمزة علاء وأسامة فيصل من جلسة تصوير منتخب مصر الأولمبي
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    حمزة علاء
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي
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    أكرم توفيق
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    رامي ربيعة ومروان عطية
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    حمزة علاء لاعب الأهلي
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    حمزة علاء
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    ياسر إبراهيم
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    أكرم توفيق
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    ستوري حمزة علاء
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    مصطفى شوبير وأمان الله مميش
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    مصطفى شوبير
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    ياسر إبراهيم 1من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    مصطفى شوبير من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    ياسر إبراهيم من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_2
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    حسين الشحات وياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    ياسر إبراهيم في جلسة تصوير القميص الثالث للنادي الأهلي
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    رامي ربيعة وعمر كمال
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    أكرم توفيق
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    رامي ربيعة وسامي قمصان
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    ياسر إبراهيم
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (1)
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (3)
  • عرض 53 صورة
    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (2)
  • عرض 53 صورة
    حمزة علاء حارس الأهلي (2)
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    حمزة علاء يستعرض مهاراته بكرة اليد (1)
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    رامي ربيعة
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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع ستة لاعبين بصفوفه لتجديد تعاقدهم مع اقتراب نهايتها بناء علي قرارات من لجنة التخطيط للكرة بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن ما يتردد عن الاتفاق مع حارس المرمى محمد الشناوي لتجديد تعاقده غير صحيح فلم يتم حسم الأمر، قائلاً: "حدثت جلسة عند تولي محمد رمضان لمنصب المدير الرياضي ولكن ارتباط الأهلي بخوض السوبر المصري بالإمارات ثم مواجهة العين ومباراتي الدوري بعد ذلك ثم الأجندة الدولية حال دون إكمال التفاوض".

وأضاف المصدر:" الفترة المقبلة قد تشهد التفاوض وحسم الموقف والأمر ذاته بالنسبة لتمديد وتعديل تعاقد مصطفي شوبير فهناك اتفاق على ذلك ولكن لم يتطور الأمور إلى مفاوضات جدية حتي الآن كما أن حمزة علاء ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ولا يمانع في تجديد تعاقده ولكنه يرغب في الخروج على سبيل الإعارة في ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع وجود محمد الشناوي ومصطفي شوبير".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" أكرم توفيق المفاوضات تسير ببطء معه بينما هناك اتفاق مبدئي لتمديد وتعديل تعاقد مروان عطية لمدة موسمين آخرين لينتهي بنهاية 2029 وسيتم توقيع العقود خلال فترة قريبة وهناك قرار من قبل لجنة التخطيط بتجديد عقود رامي ربيعه وياسر إبراهيم أيضُا واللاعبون مرحبون بالتجديد وخلال أيام سيتم الحصول علي توقيعهم".

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الأهلي محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء رامي ربيعة ياسر إبراهيم أكرم توفيق
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