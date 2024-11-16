"نجوم حراسة المرمى والدفاع".. مصراوي يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد تعاقده مع 6 لاعبين

أول تعليق لطاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات الأهلي مع ستة لاعبين بصفوفه لتجديد تعاقدهم مع اقتراب نهايتها بناء علي قرارات من لجنة التخطيط للكرة بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن ما يتردد عن الاتفاق مع حارس المرمى محمد الشناوي لتجديد تعاقده غير صحيح فلم يتم حسم الأمر، قائلاً: "حدثت جلسة عند تولي محمد رمضان لمنصب المدير الرياضي ولكن ارتباط الأهلي بخوض السوبر المصري بالإمارات ثم مواجهة العين ومباراتي الدوري بعد ذلك ثم الأجندة الدولية حال دون إكمال التفاوض".

وأضاف المصدر:" الفترة المقبلة قد تشهد التفاوض وحسم الموقف والأمر ذاته بالنسبة لتمديد وتعديل تعاقد مصطفي شوبير فهناك اتفاق على ذلك ولكن لم يتطور الأمور إلى مفاوضات جدية حتي الآن كما أن حمزة علاء ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ولا يمانع في تجديد تعاقده ولكنه يرغب في الخروج على سبيل الإعارة في ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع وجود محمد الشناوي ومصطفي شوبير".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" أكرم توفيق المفاوضات تسير ببطء معه بينما هناك اتفاق مبدئي لتمديد وتعديل تعاقد مروان عطية لمدة موسمين آخرين لينتهي بنهاية 2029 وسيتم توقيع العقود خلال فترة قريبة وهناك قرار من قبل لجنة التخطيط بتجديد عقود رامي ربيعه وياسر إبراهيم أيضُا واللاعبون مرحبون بالتجديد وخلال أيام سيتم الحصول علي توقيعهم".

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