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بعد الهزيمة من النصر.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

10:50 ص السبت 16 نوفمبر 2024

نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة فجر اليوم السبت، بعد المشاركة في مباراة ودية ضد النصر الليبي، في مهرجان اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران من ليبيا إلى القاهرة، نحو ساعتين، وخسر الزمالك من النصر، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم 23 نوفمبر الحالي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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نادي الزمالك النصر الليبي خالد حسين
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