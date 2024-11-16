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كيف تلقى كولر خبر تعيين محمد رمضان؟.. وكيله يجيب

09:57 ص السبت 16 نوفمبر 2024

مارسيل كولر

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كتبت-هند عواد:

كشف دينو لامبرتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، موقف الأخير من تعيين محمد رمضان كمدير رياضي للفريق.

وقال دينو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كولر تلقى خبر تعيين محمد رمضان كمدير رياضي بشكل إيجابي، ومع الوقت تأكد أن الاختيار كان جيد جدا، لأن مساعدة محمد رمضان يومية وهو ما ينعكس على النتائج، والتعاون بينهما في قمة الاحترام".

وأضاف: "لم أتعامل كثيرا مع محمد رمضان لكنني تواصلت معه وهو شخص محترف جدا شعرت بالاحترام تجاه والطاقة في الجهاز الفني رائعة جدا".

دينو لامبرتي مارسيل كولر محمد رمضان
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