"شخص مطلوب".. وكيل مارسيل كولر يتحدث عن العروض الخارجية

كتبت-هند عواد:

تحدث دينو لامبرتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها الأخير، خلال الفترة الماضية.

وقال دينو لامبرتي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر 2: "كولر فخور بما حققه مع الأهلي والتتويج بـ 11 لقبا، تواصلت معه في وقت سابق في الثالثة فجرا وكان يعمل وقتها على تحليل مباراة لمعرفة نقاط الضعف والقوة وهو ما يُظهر شغفه وتركيزه في التفاصيل".

وأضاف: "كولر تعرض للعديد الإصابات خلال مسيرته كلاعب وهذا ما شكّل شخصيته كلاعب ومدرب وإنسان، وهو سعيد بوجوده في الأهلي، ولابد من النظر إلى المستقبل ويجب دعم جماهير الفريق لتحقيق مزيد من الألقاب".

وعن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، أوضح دينو: "من الطبيعي بعد تحقيق نجاحات كبيرة أن تأتي عروضا، لكن كولر سعيد وفخور كونه شخصا مطلوبا، الكل يدعم كولر في الأهلي والتقدير الذي يحظى به في الأهلي يجعله سعيدا بالاستمرار".

وأتم تصريحاته: "كولر ينظر إلى مستقبله بشكل إيجابي مع الأهلي، يريد إيصال الفريق لنقاط أبعد وكذلك تطوير اللاعبين، وهو يحقق النجاحات رفقة فريق طاقمه الفني الكبير".