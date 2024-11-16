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يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت للمحاكمة، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، وهو تحت تأثير تناول المواد المخدرة.

وكانت أزمة نجم الزمالك، بدأت يوم 11 أغسطس الماضي، خلال عودة اللاعب من الساحل الشمالي رفقة زميله بالفريق محمد صبحي في سيارة الأول، ليصدم اللاعب بسيارته أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد الشوبكي وكان فتوح هو من يقود السيارة، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وتحويله إلى قسم العلمين.

وبعد إلقاء القبض على فتوح، تم عرضه على النيابة في اليوم ذاته، التي قررت حبس اللاعب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات للاعب، لإثبات حقيقة تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمها.

وقررت النيابة تجديد حبس اللاعب لمدة 15 يوماً، بعد أن تم رفض الاستئناف الذي تقدم به محامي اللاعب ليستمر حبسه، قبل أن تأمر النيابة في يوم 15 أغسطس الماضي بتحويل اللاعب إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته.

وعقدت أول الجلسات الخاصة باللاعب يوم 19 أغسطس الماضي، لتقرر محكمة جنايات مطروح تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر الماضي مع استمرار حبس فتوح.

وخلال تواجد فتوح داخل قسم العالمين، قام العديد من نجوم كرة القدم المصرية بزيارته، أبرزهم، ثنائي النادي الأهلي، حسين الشحات وإمام عاشور وحارس مرمى مودرن سبورت محمود عبد الرحيم جنش، بالإضافة إلى رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور وأبنائه.

والجلسة الثانية لمحاكمة اللاعب عقدت يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر الماضي، والتي تم تأجيلها لجلسة 22 أكتوبر الماضي، على أن يتم إخلاء سبيله مقابل دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وفي جلسة 22 أكتوبر الماضي، تم عقد التصالح بين نجم الزمالك أحمد فتوح وأسرة المجني عليه الراحل أحمد السيد الشوبكي وتأجيل محكمة اللاعب لليوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري.

وقامت زوجت الراحل أحمد السيد الشوبكي، خلال جلسة المحاكمة يوم 22 أكتوبر الماضي، بالذهاب إلى محكمة جنايات مطروح رفقة محاميها للتنازل عن الحق المدني لهم في القضية وقام المحامي بتقديم مستند موثق في الشهر العقاري، يفيد بالتصالح بين أسرة المجني عليه ولاعب الزمالك.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أمس الجمعة، أن نيابة الأسرة في الأسكندرية وافقت على تفويض الوصية للتصالح مع نجم نادي الزمالك أحمد فتوح، كما أن الوصية تسلمت القرار بذلك وهو ما سوف يتم تقديم في محاكمة اللاعب اليوم.

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