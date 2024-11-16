أدريانو .."الإمبراطور" الذي لم يتخطِ وفاة والده فأضاع مملكته

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"وفاة والدي جعلت هناك فراغ كبير؛ لقد كنت بمفردي في إيطاليا مُكتئبًا فقط أشرب.. أشرب كل ليلة.. أشرب كل ما يمكنني شربه، كنت أذهب للحصة التدريبية الصباحية وأنا في حالة سكر كاملة ليأخذوني إلى المستشفى ويخرج النادي ويقول إنني أُعاني من إصابة عضلية ولكن المشكلة كانت في أصدقائي لم يهتموا بشيء سوى تواجدي معهم في الحفلات والشرب دون أن يفكروا في أي شيء آخر".. كان هذا جزء من حديث سابق لنجم إنتر في عام 2004 البرازيلي أدريانو.

وهي الكلمات التي توضح لماذا ترك "الإمبراطور" ـ كما كانت تُلقبه الجماهير ـ إنتر الذي كان بمثابة "مملكته" التي تربع على عرش قلوب محبيها بعد انضمامه منه صفوف بارما الإيطالي في عام 2004 مقابل 23.5 مليون يورو.

ولكن وفاة والد أدريانو في العام ذاته حولت مسيرة "الإمبراطور" ليقرر العودة إلى بلاده عن طريق ساوباولو في موسم 07/08 على سبيل الإعارة ثم لفلامنجو في الموسم التالي ولكن بصورة نهائية من إنتر وليس كإعارة ليرحل بعد مسومين لروما ثم يتنقل بين أندية محلية في بلاده وسط تذبذب في المسيرة حتى اعتزل في موسم 15/16 بقميص ميامي الأمريكي.

وخلال السنوات التالية لاعتزاله يظهر أدريانو في الحي الذي وُلد به " فيلا كروزيرو" حافي القدمين وسط أنباء عن انخراطه بالعصابات ببلاده وإدمانه الشديد وخسارة ماله حتى قرر صاحب الـ 42 أن يضع حداً لذلك بتصريحات عبر موقع " The players tribun".

"أنا لست مدمنا للمخدرات كما يتّهموني، ولا أحب الجريمة رغم مقدرتي على أن أكون مجرمًا، ولا أحب النوادي الليلية، أذهب دائماً لنفس الحي الذي أعيش فيه وأشرب الكحول كل يوم، أشرب لأن كسر الوعود غير سهل، الشيء الوحيد الذي أبحث عنه هنا في "فيلا كروزيرو" هو السلام، هنا أمشي حافي القدمين، بلا قميص، مرتديًا السراويل القصيرة فقط، ألعب الدومينو وأجلس على الرصيف وأتذكر طفولتي، أستمع للموسيقى وأرقص مع أصدقائي وأنام على الأرض أريد أن أعيش بسلام وأتذكر جوهري".

ورغم مرور قرابة 20 عاماً على وفاة والده لم يتخطِ الإمبراطور الأمر؛ إذ يقول عبر الموقع ذاته "أرى والدي في جميع زوايا هذه الأزقّة، إنهم يحترموني هنا حقاً، هنا قصتي فيلا كروزيرو ليست أفضل مكان في العالم ولكن فيلا كروزيرو هي موطني، أنا مهووس بإضاعة حياتي.. أنا بخير هكذا وأستمتع بضياعي".

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