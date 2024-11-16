ملف مصراوي .. تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي .. وخسارة الزمالك أمام النصر الليبي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"الأول مع حسام بالتصفيات".. مصر تسقط في فخ التعادل مع كاب فيردي

تعادل منتخب مصر بهدف لمثله خلال المباراة التي حلّ بها ضيفًا على نظيره كاب فيردي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

نشبت بعد نهاية مباراة مصر وكاب فيردي مشادة بين لاعب أصحاب الأرض مع لاعبي المنتخب لتتحول لمشادة كلامية بين الطرفين وسط تدخل الحضور لإنهاء الأمر، لمشاهدة المشادة.. اضغط هنا





منتخب مصر يفقد خدمات ثنائي الفريق أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

يغيب ثنائي المنتخب الوطني، محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب ولاعب الوسط حمدي فتحي، عن المباراة المقبلة أمام منتخب بوتسوانا، في الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





4 صور لدعم حسين الشحات فلسطين ووسام أبو علي يعلق

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد تقليص عقوبته".. يوفنتوس يعلن مفاجأة بشأن مستقبل بول بوجبا مع الفريق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، فسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا بالتراضي، ليصبح اللاعب حراً خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"سيغيب عن مباراة بتسوانا".. المنتخب يُعلن طبيعة إصابة محمد شحاتة أمام كاب فيردي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط المنتخب محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



أول رد فعل من طاهر محمد بعد هدفه في مرمى كاب فيردي

تفاعل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، وتسجيله هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



أول تعليق من حسام حسن على التعادل مع منتخب كاب فيردي

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على التعادل مع منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



"طفل بشمروخ يقتحم الملعب وحضور خالد حفتر".. 4 مشاهد من ودية الزمالك والنصر الليبي

شهدت مباراة الزمالك ومستضيفه النصر الليبي المُقامة مساء اليوم الجمعة في حفل اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين عدة مشاهد، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



الزمالك يخسر بثنائية وديًا أمام النصر الليبي في حفل تكريم اللاعب خالد حسين

خسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره النصر الليبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية ضمن حفل اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



"مفيش فلوس".. تفاصيل أزمة تضرب النادي الإسماعيلي وتثير غضب اللاعبين

كشف مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي عن أزمة كبيرة شهدتها الساعات الماضية بين إدارة النادي واللاعبين بخصوص المستحقات المالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





"يريد العودة كأساسي".. أفشة يخالف قرار الجهاز الفني للأهلي

كشف مصدر عن مخالفة لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" لقرار الجهاز الفني لفريقه بالحصول على فترة راحة خلال فترة التوقف، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تطورات حالة مدافع فريقهم محمود حمدي "الونش"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا