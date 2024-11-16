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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

09:00 ص السبت 16 نوفمبر 2024

منتخب هولندا

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يشهد اليوم السبت 16 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز المواعيد والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس أمم أفريقيا

06:00 ـ إثيوبيا vs تنزانيا - القناة الناقلة: Sportitalia Plus

09:00 ـ غينيا vs الكونغو الديمقراطية - القناة الناقلة: Sportdigital FUSSBALL

دوري الأمم الأوروبية

04:00 ـ إذربيجان vs إستونيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.

07:00 ـ الجبل الأسود VS أيسلندا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.

07:00 ـ تركيا VS ويلز ـ بي إن سبورت 1HD.

07:00 ـ جورجيا VS أوكرانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

07:00 ـ إندورا VS مولدوفا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.

09:45 ـ ألبانيا VS التشيك ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.

09:45 ـ السويد VS سلوفاكيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.

09:45 ـ ألمانيا VS البوسنة والهرسك - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

09:45 ـ هولندا VS المجر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

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