مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
يشهد اليوم السبت 16 نوفمبر العديد من المباريات نستعرض خلال السطور التالية أبرز المواعيد والقنوات الناقلة:
تصفيات كأس أمم أفريقيا
06:00 ـ إثيوبيا vs تنزانيا - القناة الناقلة: Sportitalia Plus
09:00 ـ غينيا vs الكونغو الديمقراطية - القناة الناقلة: Sportdigital FUSSBALL
دوري الأمم الأوروبية
04:00 ـ إذربيجان vs إستونيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD.
07:00 ـ الجبل الأسود VS أيسلندا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2.
07:00 ـ تركيا VS ويلز ـ بي إن سبورت 1HD.
07:00 ـ جورجيا VS أوكرانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
07:00 ـ إندورا VS مولدوفا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.
09:45 ـ ألبانيا VS التشيك ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.
09:45 ـ السويد VS سلوفاكيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3.
09:45 ـ ألمانيا VS البوسنة والهرسك - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
09:45 ـ هولندا VS المجر ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
اقرأ أيضًا:
الزمالك يُعلن تلقيه موعدًا من "كاف" لنظر استئنافه ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية
"لا يتوقف عن التسجيل".. أرقام تاريخية لرونالدو مع منتخب البرتغال
فيديو قد يعجبك: