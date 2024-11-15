27 صورة لأفضل مراوغات ست نجوم بكرة القدم (فيديو)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تنفيذًا للمراوغات الناجحة في العالم بالقرن الـ 21.
ويأتي النجم ميسي في الصدارة بـ2358 مراوغة ناجحة خلال مسيرته المستمرة حتى الآن يليه النجم البلجيكي المعتزل إيدين هازارد بـ 1285 مراوغة ناجحة.
@FutbolJan10 pic.twitter.com/Bb3tF4txoS— kamal 🇸🇩 (@kamaaldeenho) December 19, 2022
وجاء في المركز الثالث اللاعب الفرنسي المعتزل فرانك ريبيري بـ 1061 مراوغة ناجحة تلاه النجم البرازيلي نيمار بـ 984 مراوغة ناجحة.
وحل في المركز الخامس اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها بـ 972 مراوغة ناجحة، بينما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السادس بـ 937 مراوغة ناجحة.
Cristiano dribbling 🔥#UCL pic.twitter.com/jstEW1VTHj— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 31, 2023
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