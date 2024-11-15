مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

1 1
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

1 5
21:00
المغرب

المغرب

مباريات ودية -أندية
الزمالك

الزمالك

1 2
20:30
النصر

النصر

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

3 1
14:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

11 0
14:30
الجونة

الجونة

جميع المباريات

إعلان

4 صور لدعم حسين الشحات فلسطين ووسام أبو علي يعلق

10:46 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حسين الشحات عدد من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرتدي تيشرت يحمل من الأمام كلمة "فلسطين"، مطبوع عليه من الخلف باللغة الإنجليزية كلمة "غزة"، وعلق "جمعة مباركة".

وعلق العديد من نجوم كرة القدم، على منشور نجم النادي الأهلي، أبرزهم وسام أبو علي، الذي تفاعل مع المنشور من خلال وضع رموز تعبيرية قلوب.

كما تفاعل إسلام محارب مع صورة الشحات أيضاً، معلقاً: "منور يا حريف، مع وضع رموز تعبيرية قلوب".

أقرأ أيضاً:
"مفيش فلوس".. تفاصيل أزمة تضرب النادي الإسماعيلي وتثير غضب اللاعبين

حسين الشحات فلسطين وسام أبو علي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
30 صورة لأفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (فيديو)

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة