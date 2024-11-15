4 صور لدعم حسين الشحات فلسطين ووسام أبو علي يعلق

أول تعليق من حسام حسن على التعادل مع منتخب كاب فيردي

كتب - يوسف محمد:

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث لهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حسين الشحات عدد من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرتدي تيشرت يحمل من الأمام كلمة "فلسطين"، مطبوع عليه من الخلف باللغة الإنجليزية كلمة "غزة"، وعلق "جمعة مباركة".

وعلق العديد من نجوم كرة القدم، على منشور نجم النادي الأهلي، أبرزهم وسام أبو علي، الذي تفاعل مع المنشور من خلال وضع رموز تعبيرية قلوب.

كما تفاعل إسلام محارب مع صورة الشحات أيضاً، معلقاً: "منور يا حريف، مع وضع رموز تعبيرية قلوب".

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