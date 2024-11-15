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"سيغيب عن مباراة بتسوانا".. المنتخب يُعلن طبيعة إصابة محمد شحاتة أمام كاب فيردي

10:36 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    محمد شحاته
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    محمد شحاتة لاعب منتخب مصر
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    محمد شحاتة لاعب الزمالك
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    محمد شحاتة
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    محمد شحاتة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط المنتخب محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي.

وأُصيب شحاتة بعد مرور 3 دقائق من عمر مباراة كاب فيردي ليتم استبداله بزميله نبيل عماد "دونجا".

وأوضح أبو العلا، في بيان أورده المنتخب اليوم الجمعة، أن شحاتة قد تعرض لتمزق بالعضلة الضامة سيغيب على إثره عن مباراة بتسوانا.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل بهدف لمثله أمام مستضيفه كاب فيردي في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره بتسوانا مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

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