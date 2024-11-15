أول تعليق من حسام حسن على التعادل مع منتخب كاب فيردي

كتب - يوسف محمد:

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على التعادل مع منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وكان التعادل الإيجابي، بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حسن في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "هدفي الأساسي كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وسعيد بأداء اللاعبين".

وأضاف: "نعاني من العديد من الغيابات المؤثرة، بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية".

وتابع: "الأهم في الوقت الحالي، هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

وواصل: "ضربة الجزاء، التي سجل منها منتخب كاب فيردي هدف التعادل غير صحيحة ولكن أخطأ التحكيم واردة".

واختتم حسن تصريحاته: "أشكر كاب فيردي على حسن الاستقبال".

وضمن المنتخب المصري بقيادة حسام حسن، الصعود إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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