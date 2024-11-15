"طفل بشمروخ يقتحم الملعب وحضور خالد حفتر".. 4 مشاهد من ودية الزمالك والنصر الليبي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت مباراة الزمالك ومستضيفه النصر الليبي المُقامة مساء اليوم الجمعة في حفل اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين عدة مشاهد.

ويستعرض مصراوي الرياضي 4 مشاهد على هامش حفل الاعتزال:

1) تأخر انطلاق المباراة

تأخرت المباراة قرابة 20 دقيقة بسبب تأخر نزول لاعبي الفريقين لإجراء عمليات الإحماء بسبب تأخر إنهاء الفاعليات المصاحبة لحفل الاعتزال قبل انطلاق المباراة.

2) مشاركة شيكابالا اللحظات الأخيرة

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة جوزيه جوميز تغييرًا قبل دقائق من انطلاق المباراة بمشاركة محمود عبدالرازق "شيكابالا" بدلاً من أحمد عبد الرحيم "إيشو".

3) حضور خالد حفتر

شهدت المباراة تواجد رئيس أركان الوحدات الأمنية التابع للقيادة العامة الفريق خالد خليفة حفتر في ملعب المباراة.

4) طفل يقتحم الملعب بشمروخ

وتفاجأ مشاهدي المباراة باقتحام طفل يرتدي القميص رقم 8 لملعب المباراة بعد مرور 8 دقائق حاملاً شمروخ وعلم فلسطين.

والرقم 8 يأتي في إشارة لرقم القميص الذي كان يرتدي النجم الليبي المعتزل خالد حسين.

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إمام عاشور يوجه رسالة إلى طاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر