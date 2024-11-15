مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

1 1
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

1 3
21:00
المغرب

المغرب

مباريات ودية -أندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:30
النصر

النصر

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

3 1
14:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

11 0
14:30
الجونة

الجونة

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يوجه رسالة إلى طاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر

09:39 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصر وكاب فيردي
  • عرض 8 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 8 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 8 صورة
    هدف طاهر محمد
  • عرض 8 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 8 صورة
    طاهر محمد
  • عرض 8 صورة
    طاهر محمد طاهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أشاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله في الفريق طاهر محمد طاهر، بعد تألقه مع المنتخب المصري اليوم، في مباراة كاب فيردي، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونجح طاهر محمد طاهر، في تسجيل هدف منتخب مصر الأول في شباك منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر إمام عاشور صورة لطاهر محمد طاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أقرأ أيضاً:

"مفيش فلوس".. تفاصيل أزمة تضرب النادي الإسماعيلي وتثير غضب اللاعبين

مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

مصر وكاب فيردي موعد مباراة منتخب مصر المقبلة مباراة منتخب مصر المقبلة مصر وبوتسوانا طاهر محمد طاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة