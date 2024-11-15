إمام عاشور يوجه رسالة إلى طاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

أشاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله في الفريق طاهر محمد طاهر، بعد تألقه مع المنتخب المصري اليوم، في مباراة كاب فيردي، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونجح طاهر محمد طاهر، في تسجيل هدف منتخب مصر الأول في شباك منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر إمام عاشور صورة لطاهر محمد طاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وحسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كاب فيردي، في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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