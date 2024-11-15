"مفيش فلوس".. تفاصيل أزمة تضرب النادي الإسماعيلي وتثير غضب اللاعبين

طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

كتب ـ عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول بنادي الإسماعيلي عن أزمة كبيرة شهدتها الساعات الماضية بين إدارة النادي واللاعبين بخصوص المستحقات المالية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن اللاعبين لم يحصلوا على مقدم عقد الموسم الجديد أو أي راتب حتى الآن.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي الإسماعيلي قد أبلغت اللاعبين بأن النادي لا يمتلك الأموال، مشيرًا إلى أن اللاعبين حين سألوا الإدارة عن قيمة صفقتي بين عمر الساعي للأهلي وعبدالرحمن مجدي لبيراميدز كان الرد:"مفيش فلوس".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعبين يجهزون لرد فعل من جانبهم على هذا الأمر.

ويحتل الإسماعيلي بعد مرور جولتين من الدوري المركز 15 برصيد نقطة من تعادل وخسارة.

اقرأ أيضًا:

"الأعلى في تاريخه".. أرقام مميزة قياسية لطاهر محمد في بداية الموسم الحالي

طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير