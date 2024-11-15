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مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

08:32 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
  • عرض 7 صورة
    مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشبت بعد نهاية مباراة مصر وكاب فيردي مشادة بين لاعب أصحاب الأرض مع لاعبي المنتخب للتحول لمشادة كلامية بين الطرفين وسط تدخل الحضور لإنهاء الأمر.

وألقب جماهير كاب فيردي عقب المباراة زجاجات المياه على لاعبي المنتخب في طريقهم لغرف استبدال الملابس.

وكان منتخب كاب فيردي قد تعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي استضاف بها المنتخب الوطني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا (المغرب 2025).

التعادل رفع رصيد فريق كاب فيردي إلى النقطة 4 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا صاحبة المركز الرابع وبثلاثة نقاط عن بوتسوانا صاحبة المركز الثاني.

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