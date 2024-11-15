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لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 1 النصر الليبي .. تكريم اللاعب خالد حسين

08:19 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ومستضيفه النصر الليبي عند 08:30 مساء اليوم الجمعة في حفل تكريم اللاعب الليبي خالد حسين.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد صبحي، محمد عاطف، جيفرسون كوستا، أحمد رفاعي، أحمد محمود، زياد كمال، سيف جعفر، مهاب ياسر، شيكابالا، كونراد ميشالاك، حسام أشرف.

واستبدل جوميز قبل دقائق من انطلاق المباراة اللاعب إيشو ليغادر التشكيل ويشارك بدلاً منه شيكابالا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي، أحمد مجدي، أبو المعاطي، بنتايج، شلبي، شيكابالا، عبدالله السعيد، ندياي، ناصر منسي، سيف الجزيري.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك والنصر الليبي:

وتقدم فريق النصر اليبي بهدف بالثوانِ الأولى بعدما وصلت كرة طولية إلى لاعبه على حدود منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة الثامنة حيث ترجل أحد الأطفال إلى أرضية الملعب معه "شمروخ" وعلم فلسطين .

الرقم 8 هو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب الليبي خالد حسين في مسيرته.

ووصلت في الدقيقة 20 كرة طولية للاعب الزمالك ميشالاك الذي سددها في جدس حارس المرمى لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتعادل جيرفرسون للزمالك بالدقيقة 26 بعدما وصلت كرة طولية من شيكابالا إلى داخل منطقة الجزاء حولها حسام أشرف برأسه تجاه المرمى لتتجاوز حارس المرمى الليبي ويُكملها جيفرسون برأسه في الشباك.

وتوقف اللعب بالدقيقة 33 لخروج خالد حسين وسط تحية من الجمهور.


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