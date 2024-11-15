الزمالك يخسر بثنائية وديًا أمام النصر الليبي في حفل تكريم اللاعب خالد حسين

إمام عاشور يوجه رسالة إلى طاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر

أول تعليق من حسام حسن على التعادل مع منتخب كاب فيردي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره النصر الليبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية ضمن حفل اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك والنصر الليبي:

وتقدم فريق النصر اليبي بهدف بالثوانِ الأولى بعدما وصلت كرة طولية إلى لاعبه على حدود منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة الثامنة حيث ترجل أحد الأطفال إلى أرضية الملعب معه "شمروخ" وعلم فلسطين .

الرقم 8 هو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب الليبي خالد حسين في مسيرته.

ووصلت في الدقيقة 20 كرة طولية للاعب الزمالك ميشالاك الذي سددها في جدس حارس المرمى لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتعادل جيرفرسون للزمالك بالدقيقة 26 بعدما وصلت كرة طولية من شيكابالا إلى داخل منطقة الجزاء حولها حسام أشرف برأسه تجاه المرمى لتتجاوز حارس المرمى الليبي ويُكملها جيفرسون برأسه في الشباك.

وتوقف اللعب بالدقيقة 33 لخروج خالد حسين وسط تحية من الجمهور.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز مع بداية الشوط الثاني باللاعب إيشو بدلاً من شيكابالا.



اقرأ أيضًا:

مشادات في نهاية مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب