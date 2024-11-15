"متفوقاً على أبو فريخة".. مصيلحي رئيساً للاتحاد المصري لكرة السلة

طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، فوز عمرو مصيلحي بمنصب رئيس الاتحاد، لفترة تصل إلى أربع سنوات بداية من 2024 -2028، بعد التفوق على مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد السابق.

ونجح مصيلحي في حصد 24 صوتاً من الجمعية العمومية للاتحاد، فيما اكتفى المرشح الآخر مجدي أبو فريخة بحصد 12 صوتاً فقط.

وشهدت انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة، حضور 36 هيئة رياضية من أصل 39 هيئة يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وحقق الفوز بباقي المقاعد في المجلس كلاً من: "محمد فتحي، وطارق سعيد، ومحمد نبيل، ومحمد إيهاب محسن، وأحمد الشرقاوي، ومصطفى إبراهيم فوزي، ونيرة محمد عبد الحميد، وأيمن علي".