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طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

07:51 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود-حمدي-الونش-الزمالك2022_7_23_19_42
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش مدافع الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 12 صورة
    محمود حمدي الونش
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كتب ـ رامي بشاي:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تطورات حالة مدافع فريقهم محمود حمدي "الونش".

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن الونش قد أنهى كافة الفقرات التأهيلية التي كان يخضع لها خلال الفترة الماضية وتم تجهيزه من الناحية الطبية بشكل إيجابي.

وعاد الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك في الفترة الماضية، ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيزه بشكل تدريجي قبل عودته للمشاركة في المباريات ما يُعد إضافة قوية للفريق في ظل النقص العددي بخط الدفاع.

وفي سياق آخر يحل فريق الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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محمود حمدي الونش الزمالك طبيب الزمالك
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