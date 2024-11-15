طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراة النصر الليبي في احتفالية في مهرجان اعتزال اللاعب خالد حسين.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد صبحي، محمد عاطف، جيفرسون كوستا، أحمد رفاعي، أحمد محمود، زياد كمال، سيف جعفر، مهاب ياسر، إيشو، كونراد ميشالاك، حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي، أحمد مجدي، أبو المعاطي، بنتايج، شلبي، شيكابالا، عبدالله السعيد، ندياي، ناصر منسي، سيف الجزيري.

ويشهد التشكيل غياب عدد من اللاعبين لتواجدهم مع منتخباتهم مما دفع جوميز لتجربة اللاعبين الذين لا يشاركون معه بصفة أساسية.

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