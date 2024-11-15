"يريد العودة كأساسي".. أفشة يخالف قرار الجهاز الفني للأهلي

طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن مخالفة لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" لقرار الجهاز الفني لفريقه بالحصول على فترة راحة خلال فترة التوقف.

و أوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن أفشة طلب قبل الإجازة وضع برنامج بدني خاص به؛ ليؤديه خلال أسبوع الراحة.

وأشار المصدر إلى أن لاعب وسط الأهلي كان يحضر بالفعل يوميًا إلى مقر النادي ويخوض البرنامج.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن أفشة يريد العودة لتشكيل الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة مثلما كان.

صاحب الـ 28 عاماً شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري قبل فترة التوقف بـ 7 مباريات سجل هدفًا وصنع آخر خلال 212 دقيقة لعب.

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