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أوباما يقود بيراميدز للفوز وديًا على الجونة

06:30 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

يوسف أوباما

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على نظيره الجونة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري ومشوار بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفا بيراميدز في مرمى الجونة كلاً من يوسف أوباما في الشوط الأول ومروان حمدي في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

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أوباما بيراميدز الجونة الدوري المصري
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