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"ثنائي هجومي".. تشكيل كاب فيردي لمواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

06:03 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    ديروي دوارتي مع مروان عطية من مباراة مصر والرأس الأخضر
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    منتخب الرأس الأخضر
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    احتفال لاعبي الرأس الأخضر
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    منتخب الرأس الأخضر
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كتب - يوسف محمد:

أعلن المدير الفني لفريق لمنتخب مصر بيدرو بوبيتسا، المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مصر، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب كاب فيردي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: برونو ميجيل.

خط الدفاع: روبرتو كارلوس، لوجان كوستا، ستيفين موريرا.

خط الوسط: جواو باولو، جوفان كابرال، جاميرو مونتيرو، ديروي دوراتي، كيفين جونسالفيس دي بينا.

خط الهجوم: جيلسون تافاريس، ريان مينديز.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

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لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025