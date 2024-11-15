"الأول مع حسام بالتصفيات".. مصر تسقط في فخ التعادل مع كاب فيردي

أول تعليق من حسام حسن على التعادل مع منتخب كاب فيردي

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متابعة - مصطفى الجريتلي:

تعادل منتخب مصر بهدف لمثله خلال المباراة التي حلّ بها ضيفًا على نظيره كاب فيردي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

وتقدم منتخب مصر بهدف بعد مرور 31 دقيقة عن طريق طاهر محمد طاهر، قبل أن يتعادل كاب فيردي بهدف في الدقيقة 63 من ركلة جزاء سددها اللاعب ريان مينديش.

ويتصدر المنتخب الوطني الذي ضمن التأهل بعد التعادل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فيما رفع منتخب كاب فيردي بالتعادل رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث خلف بوتسوانا الوصيف.

ويعد هذا التعادل هو الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (المغرب 2025).

أبرز أحداث مباراة مصر وكاب فيردي:

وشهدت الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سقوط لاعب المنتخب محمد شحاتة دون أي التحام ممسكاً بقدمه ليستبدله الجهاز الفني بنظيره نبيل عماد "دونجا".

ومرر إبراهيم عادل في الدقيقة 24 كرة طولية من خلف دفاعات كاب فيردي لتصل إلى طاهر محمد طاهر الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن احتسب الحكم حالة تسلل.

وكاد محمود صابر يقصّ شريط التسجل لصالح المنتخب من تسديدة في الدقيقة 27 ولكن تصدت لها العارضة.

ووصلت كرة طولية من محمد حمدي للاعب طاهر محمد طاهر ليتقدم بالكرة نحو منطقة الجزاء ويُسكنها الشباك في الدقيقة 32.

وطالب لاعبو كاب فيردي بالدقيقة 45+2 بالحصول على ركلة جزاء بداع عرقلة نبيل دونجا لزميلهم ولكن الحكم قال إن الكرة ليس بها أي مخالفة.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولة من لاعبي كاب فيردي لمعادلة النتيجة؛ إذ وصلت كرة طولية للاعبه داخل منطقة جزاء المنتخب ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى بالدقيقة 48.

وحصل منتخب كاب فيردي بالدقيقة 63 على ركلة جزاء سددها لاعبه ريان مينديش بنجاح في المرمى.

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