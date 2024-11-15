"الأول مع حسام بالتصفيات".. مصر تسقط في فح التعادل مع كاب فيردي

طبيب الزمالك يزُف خبرًا سعيدًا للجماهير

متابعة - مصطفى الجريتلي:

يستعد منتخب مصر الأول لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب مصر اللقاء، بتشكيل مكون من"

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد ربيعة - حمدي فتحي- أحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر - محمد شحاتة - كوكا.

خط الهجوم، إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.

أبرز أحداث مباراة مصر وكاب فيردي:

وشهدت الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سقوط لاعب المنتخب محمد شحاتة دون أي التحام ممسكاً بقدمه ليستبدله الجهاز الفني بنظيره نبيل عماد "دونجا".

ومرر إبراهيم عادل في الدقيقة 24 كرة طولية من خلف دفاعات كاب فيردي لتصل إلى طاهر محمد طاهر الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن احتسب الحكم حالة تسلل.

وكاد محمود صابر يقصّ شريط التسجل لصالح المنتخب من تسديدة في الدقيقة 27 ولكن تصدت لها العارضة.

ووصلت كرة طولية من محمد حمدي للاعب طاهر محمد طاهر ليتقدم بالكرة نحو منطقة الجزاء ويُسكنها الشباك في الدقيقة 32.

وطالب لاعبو كاب فيردي بالدقيقة 45+2 بالحصول على ركلة جزاء بداع عرقلة نبيل دونجا لزميلهم ولكن الحكم قال إن الكرة ليس بها أي مخالفة.

وبدأ الشوط الثاني بمحاولة من لاعبي كاب فيردي لمعادلة النتيجة؛ إذ وصلت كرة طولية للاعبه داخل منطقة جزاء المنتخب ولكن تسديدته مرت بجانب المرمى بالدقيقة 48.

وحصل منتخب كاب فيردي بالدقيقة 63 على ركلة جزاء سددها لاعبه ريان مينديش بنجاح في المرمى.

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