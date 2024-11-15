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11 هدفا.. انتصار تاريخي لسيدات الأهلي في الدوري المصري

05:12 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    ميا لاعبة الأهلي 1
  • عرض 8 صورة
    ميا لاعبة الأهلي
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    نادين غازي لاعبة الأهلي1
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    نادين غازي ونادين محمد
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    منة طارق لاعبة الأهلي
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    لولو نصر لاعبة الأهلي
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    نادين محمد لاعبة الأهلي
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كتبت-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، انتصارا تاريخيا على الجونة بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق، نادين غازي وأحلام نصر "لولو" وثريا أشرف هدف لكل لاعبة، الأمريكية ميا داردن هدفين، حبيبة عصام ثلاثة أهداف "هاتريك" وشارتي روبن ثلاثية.

ويعد هذا الفوز الأكبر في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، وذلك بعدما فازت سيدات زد على الاتحاد السكندري، بنتيجة 10-0، في الجولة الماضية.

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النادي الأهلي سيدات الأهلي الدوري المصري الدوري المصري للسيدات
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