"عمل بنصيحة الخطيب".. خالد الغندور يعلق على تصريحات إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، بشأن طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأحمر، بعدم خسارة جماهير الأبيض.

وقال الغندور في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إمام عاشور يقول إن الكابتن محمود الخطيب قال له "متزعلش" جماهير الزمالك منك، وأحمد شوبير رد بأنه غير معتاد على هذه الأشياء".

وأضاف: "مثل هذه الأشياء من العيب أن يقولها شوبير كتقليل من الزمالك، أنت أكبر من هذا، وإذا قال الخطيب لإمام عاشور طبيعي يذهب الأخير للغناء مع الجماهير ويقول "البت بيضا" وهو يعلم أن قصدهم الزمالك".

وأتم تصريحاته: "وبعدها يسجل في الزمالك ويخلع القميص ويحتفل، رأينا العديد من اللاعبين يسجلون في أنديتهم السابقة ولا يحتفلون، هل إمام "عمل" بنصيحة كابتن محمود الخطيب".

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