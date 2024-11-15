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"تم تقديره ماديا".. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على تجديد تعاقده

02:45 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهرمن التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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كتبت-هند عواد:

اتفق النادي الأهلي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم طاهر محمد طاهر، على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الأهلي اتفق مع طاهر محمد طاهر على تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات، وطاهر أول لاعب يتم الاتفاق معه على كافة التفاصيل من الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "تم تقدير طاهر محمد طاهر ماديا، خاصة أنه سبق له التنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته في العقد القديم مع النادي لنادي المقاولون العرب، للانتقال إلى الأهلي".

وأتم المصدر: "كما أن محمد رمضان تسلم عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم محمد الشناوي ومصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة وأحمد نبيل "كوكا"، وسيتم الجلوس مع كل لاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي والاستماع لمطالبهم، ورفع تقرير إلى الخطيب وشركة الكرة".

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