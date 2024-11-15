التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي

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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدفع حسام حسن المدير الفني للفراعنة بثلاثي في خط الهجوم وهم إبراهيم عادل ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر، فيما يأتي محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عيد

خط الوسط، محمود صابر، ناصر ماهر

خط الهجوم، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، طاهر محمد طاهر

وقرر الجهاز الفني للمنتخب، إراحة الثلاثي محمود تريزيجيه ومروان عطية وعمر مرموش من السفر إلى كاب فيردي.

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