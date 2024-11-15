"على الأجهزة وسيارة الإسعاف كانت فاضية".. رئيس كفر الشيخ يكشف الحالة الصحية لمحمد شوقي

كتبت-هند عواد:

كشف عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق محمد شوقي، الذي تعرض لتوقف في عضلة القلب، خلال إحدى المباريات في القسم الثاني.

وقال عبد الحميد مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالة محمد شوقي مثل ما هي لا تقدم ولا تأخر، حالته حرجة، ونبضه 43 والأكسجين 40، واللاعب يبقى على الأجهزة من يوم أمس، وحاولنا نقله لكننا وجدنا أن الأمر مستحيلا، وسأفعل ما يطلب مني".

وأضاف: "كناد سنظل معه حتى النفس الأخير، واليوم سيتم وصول فريق طبي جديد لفحص اللاعب، وليس لنا إلا الله، نطلب الدعاء من الجميع، ولكنني أرغب في حملة تجريم لإقامة مباراة من دون عربة إسعاف غير مجهزة".

وأتم تصريحاته: "سيارة الإسعاف في المباراة كانت غير مجهزة"فاضية فيها مسعف"، وإذا لم يتم إنقاذ الحالة في 5 دقائق ستحدث مشاكل، وشوقي لم يتم إنقاذه في الملعب، لهذا نطالب الوزارة والاتحاد بتوفير سيارات إسعاف وخصم قيمتها من مستحقات الأندية".

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