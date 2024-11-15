مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

لم يسافر بسببها.. أحمد فتوح يخضع للمحاكمة غدا

11:40 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

أحمد فتوح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمحاكمة، غدا السبت، بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير مواد مخدرة، والتسبب في وفاة شخص.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير على طريق الساحل الشمالي، في أغسطس الماضي، أسفر عن وفاة أحد المواطنين، وتعرض اللاعب للحبس، حتى تم الإفراج عنه في إحدى الجلسات، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وشهدت الجلسة الماضية التصالح بين أحمد فتوح وأسرة المجني عليه، وتأجيل محاكمته لجلسة غدا السبت 16 نوفمبر.

ولم يرافق أحمد فتوح بعثة الزمالك المغادرة إلى ليبيا، لمواجهة النصر الليبي وديا، في مهرجان اعتزال خالد حسين.

اقرأ أيضًا:

"فيلم وثائقي وحفل تكريمي".. موعد وتفاصيل مشاركة الزمالك في مهرجان خالد حسين

أحمد فتوح الزمالك مخدر الحشيش الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"على الأجهزة وسيارة الإسعاف كانت فاضية".. رئيس كفر الشيخ يكشف الحالة الصحية لمحمد شوقي

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة