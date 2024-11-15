لم يسافر بسببها.. أحمد فتوح يخضع للمحاكمة غدا

كتبت-هند عواد:

يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمحاكمة، غدا السبت، بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير مواد مخدرة، والتسبب في وفاة شخص.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير على طريق الساحل الشمالي، في أغسطس الماضي، أسفر عن وفاة أحد المواطنين، وتعرض اللاعب للحبس، حتى تم الإفراج عنه في إحدى الجلسات، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وشهدت الجلسة الماضية التصالح بين أحمد فتوح وأسرة المجني عليه، وتأجيل محاكمته لجلسة غدا السبت 16 نوفمبر.

ولم يرافق أحمد فتوح بعثة الزمالك المغادرة إلى ليبيا، لمواجهة النصر الليبي وديا، في مهرجان اعتزال خالد حسين.

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