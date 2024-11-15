"أعلى عائد مادي في تاريخ الكرة المصرية ".. سليمان يتحدث عن مباراة النصر الليبي

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كتب - محمد القرش:

تحدث عضو مجلس إدارة الزمالك، أحمد سليمان، عن تفاصيل ودية النصر الليبي في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة الزمالك: "عند وصولنا ليبيا شعرت بالشعبية الكبيرة التي نتمتع بها في الدول العربية، والزمالك صاحب أكبر شعبية لفريق مصري أو عربي في الدول العربية".

وأضاف: "المبلغ الذي حصل عليه الزمالك نظيره المشاركة في ودية النصر؟ لن اتحدث عنه، لكنه أعلى عائد مادي لمباراة ودية في تاريخ الأندية المصرية".

وعن أنباء رحيل المدرب ولاعب الزمالك، تابع: "كل ما يقال عن رحيل جوميز وزيزو ليس صحيحا، الثنائي رغبتهم الاستمرار مع الزمالك".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "الشائعات التي يتداولها الإعلام لا تؤثر علينا، لكنها تجعلنا جميعا نتحمس".

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والنصر الليبي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

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