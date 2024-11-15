كواليس فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد عرفة وكيل اللاعبين، تفاصيل فشل انتقال الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدن البلجيكي، إلى الزمالك.

وكان زين الدين بلعيد قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية السابقة.

وقال عرفة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع الجزائري زين الدين بلعيد ووكيله للانضمام إلى الزمالك قبل السوبر الإفريقي، لكن جوميز رفض إتمام الصفقة لحاجته للتدعيم في مراكز أخرى".

وأضاف: "رشحت محمود بنتايك للزمالك لمعرفتي بقدرات اللاعب جيدا، كما أنه ظهر بشكل رائع مع الرجاء ويعرف اللعب تحت ضغط".

وأتم تصريحاته: "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أتم الاتفاق مع إدارة سانت اتيان خلال 48 ساعة، بعدما فضل جوزيه جوميز التعاقد مع بنتايك على حساب آخرين أبرزهم جوناثان لاعب مودرن سبورت".