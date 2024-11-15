مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

كواليس فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الزمالك

11:39 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد عرفة وكيل اللاعبين، تفاصيل فشل انتقال الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدن البلجيكي، إلى الزمالك.

وكان زين الدين بلعيد قريبا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية السابقة.

وقال عرفة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع الجزائري زين الدين بلعيد ووكيله للانضمام إلى الزمالك قبل السوبر الإفريقي، لكن جوميز رفض إتمام الصفقة لحاجته للتدعيم في مراكز أخرى".

وأضاف: "رشحت محمود بنتايك للزمالك لمعرفتي بقدرات اللاعب جيدا، كما أنه ظهر بشكل رائع مع الرجاء ويعرف اللعب تحت ضغط".

وأتم تصريحاته: "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي أتم الاتفاق مع إدارة سانت اتيان خلال 48 ساعة، بعدما فضل جوزيه جوميز التعاقد مع بنتايك على حساب آخرين أبرزهم جوناثان لاعب مودرن سبورت".

أحمد عرفة زين الدين بلعيد سانت ترويدن البلجيكي الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أعلى عائد مادي في تاريخ الكرة المصرية ".. سليمان يتحدث عن مباراة النصر الليبي

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة