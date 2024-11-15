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"لعيونك الضيقين الحلوين دول أسهر".. زوجة مروان عطية تتغزل به بصورة جديدة

03:07 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    مروان عطية وزوجته
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كتبت - نهى خورشيد:

نشرت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة معه.

ووضعت سلمي صورتها معه عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية ملك إيديك لعمرو دياب، مع تعليق:"لعيونك الضيقين الحلوين دول أسهر".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مروان عطية مروان عطية وزوجته إنستجرام
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