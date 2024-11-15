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"فيلم وثائقي وحفل تكريمي".. موعد وتفاصيل مشاركة الزمالك في مهرجان خالد حسين

09:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    أحمد رفاعي يصل إلى ليبيا
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    استقبال أحمد سليمان في ليبيا بالورود
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    استقبال أحمد سليمان عضو الزمالك في ليبيا
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    استقبال أحمد سليمان في ليبيا
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    استقبال عبد الواحد السيد في ليبيا
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    استقبال ناصر منسي في ليبيا
  • عرض 14 صورة
    سيف الدين الجزيري يصل إلى ليبيا
  • عرض 14 صورة
    عبدالله السعيد يصل إلى ليبيا
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    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
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    بعثة الزمالك تصل إلى ليبيا استعداداً لمباراة اعتزال خالد حسين
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    شيكابالا يصل إلى ليبيا
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    كوستا يصل إلى ليبيا
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    مهاب ياسر يصل إلى ليبيا
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كتب- محمد خيري:

حددت الجهات المنظمة، برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أول أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

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