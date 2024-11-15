غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة كاب فيردي، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، في ثاني لقاءات المنتخبين بالتصفيات.

ويخوض منتخب مصر مباراة غدا، من دون 7 لاعبين من آخر مباراة جمعته بكاب فيردي، والتي كانت في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل شهرين، وتمكن الفراعنة من الفوز بثلاثية في هذا اللقاء.

ويغيب عن مباراة غدا كلا من، أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد هاني وخالد صبحي، لعدم الانضمام إلى المعسكر، ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومروان عطية، لعدم السفر مع البعثة.

وفي آخر لقاء جمع بين منتخب مصر وكاب فيردي، سجل كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ثلاثية الفراعنة.