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غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

06:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
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    دكة منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي_1
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب فيردي
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    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
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    أحمد سيد زيزو من مباراة مصر وكاب فيردي
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    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة كاب فيردي، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، في ثاني لقاءات المنتخبين بالتصفيات.

ويخوض منتخب مصر مباراة غدا، من دون 7 لاعبين من آخر مباراة جمعته بكاب فيردي، والتي كانت في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل شهرين، وتمكن الفراعنة من الفوز بثلاثية في هذا اللقاء.

ويغيب عن مباراة غدا كلا من، أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد هاني وخالد صبحي، لعدم الانضمام إلى المعسكر، ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومروان عطية، لعدم السفر مع البعثة.

وفي آخر لقاء جمع بين منتخب مصر وكاب فيردي، سجل كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ثلاثية الفراعنة.

مصر وكاب فيردي منتخب مصر وكاب فيردي موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي تصفيات كأس الأمم الأفريقية
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