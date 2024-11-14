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تعديل موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي.. اعرف التفاصيل

10:46 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    استقبال بعثة الزمالك
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    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
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    استقبال أحمد سليمان عضو الزمالك في ليبيا
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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تعديل موعد اللقاء الودي الذي سيجمع بين الفارس الأبيض والنصر الليبي على هامش اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غداً الجمعة، بعدما كان من المقرر لها في الثامنة مساءً.

وأوضح أن تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة جاء بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفاً على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي الزمالك النصر الليبي مباراة اعتزال خالد حسن
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