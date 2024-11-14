سيدات مسار على بعد خطوة من إنجاز تاريخي في دوري أبطال أفريقيا

بعد الصلح.. كيف بدأت وانتهت أزمة إمام عاشور مع فرد الأمن؟

كتبت - نهى خورشيد

تمتلك عائلة نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك الأسبق شعبية كبيرة، لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة في الشارع المصري، بسبب حرصه على توريث أبنائه حب الرياضة من الصغر.

وساهمت زوجته "مني" معه في إخراج عدد من الأبطال في مختلف الرياضات من بينها كرة القدم أيضاً.

وبدأت قصة حب نادر السيد زوجته "بخناقة"، لتتحول بعد ذلك إلى حب وإعجاب بعد أول لقاء بينهما، وذلك بفضل كرة القدم.

وتزوج نادر السيد وزوجته في شهر أبريل 2002،وأنجب الثنائي أربعة أبناء وهما "تيا، تمارا، احمد، جودي".

وحكي نادر السيد بداية تعرفه على زوجته في تصريحات عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" :"أنا اتجوزت وانا عندي 26 سنة، كنت عايزة أتجوز من بدري بس النصيب بقى، أنا قبلت مني مراتي، أخر 1997 كان عندنا إعلان قبل بطولة إفريقيا، وهي كانت بتشتغل في الشركة بتاعت الاعلانات، وكانت هي اللي بترتيب وتنسق وتعمل الحاجات دي كلها".

وأضاف:" أول لما اتكلمت معاها حصل بينا بخناقة هي مكانتش تعرف حاجة عن الكرة، سألتني الأسم السن تاريخ الميلاد، بتسألني مركزك في الملعب إيه، فبقولها هو حضرتك ماتعرفنيش، قالتلي لا الصراحة".

وتابع نجم حراسة الزمالك الأسبق:"سألتها انتي بتكلميني بناء على إيه وأنتى مش عارفني، وساعتها كان قاعد جنبي هادي خشبة، قولتلها معلش أنا أسف لما تعرفي انا مين ابقي كلميني علشان استفزها".

وواصل:"كان معايا في الإعلان ده وقتها هادي خشبة وحازم إمام، أحمد حسن وعلي ماهر، وقتها اتقابلنا في الحقيقة يوم الإعلان، فـ هادي خشبة قالي انت اتسرعت، قولتلوا طب اعمل ايه قالي حاول تلطف الدنيا معاها".

وأكمل :"لما شوفتها قولتلها معلش وقتها كنت مضايق شوية، لأن أول لما شوفتها حصل بيننا ألفه وإعجاب، وكان عندي إحساس قوي إن هي دي".

وعن بداية علاقتهم :"حصل اننا اتكلمنا أخذنا تليفونات بعض، وبعدها ابن خالتها غلس علينا لما كنا قاعدين سوا، عايز يعمل فيها رجلها، قعدنا نتكلم فترة رايحين جايين نتكلم، هي مكانتش بتتكلم كتير وناشفة مش بتعرف تقول كلام حلو".

وأردف :"أول مواصفات أنها حلوة، ودي اول حاجة لفتت انتباهي، وأظن أن لو في راجل قال لواحدة اني اعجبت بيكي علشان شخصيتك هتضايق".

وعن سبب تأخر زواجهما:"انا عايزة اوضح بس حاجة علشان موضوع الفلوس و اني اتاخرت فى الجواز، احنا كنا بناخد زمان تبدو أنها قليلة بس كانت كويسه، يعني لما تاخدي مثلا خمسين ألف أو 100 أو 200 في ده فى وقتها كان حاجة كويسه".

وأتم حديثه :"أنا مرة لما أخدت بطولة افريقيا في 1998، اخدنا مكافأة وقتها 200 ألف جنيه اشتريت بيها وقتها شقة ليا، من 3 سنين لما بعت شقتي جابتلي مليون و 800 فالنسبة والتناسب موجودة".