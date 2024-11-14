أحمد مجاهد يعلق على قائمة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة المصري

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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على قائمة هاني أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري.

وقام هاني أبو ريدة بتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكتب مجاهد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأخوة الأفاضل أسرة الكرة المصرية، أتفهم تماما حالة التعجب من البعض والهجوم من البعض الآخر بعد تقدم هاني أبوريدة بقائمته الانتخابية وظهور أسماء جديدة أغلبها غير معروف للرأي العام ولكني أود أن أوضح بعض النقاط أراها مهمة".

وأضاف: "أولًا لا شك أن اسم هاني أبوريدة و هو الاسم الأكبر في كرة القدم المصرية إفريقيًا وعالميًا كفيل بإقناع الجميع بالتريث في الحكم".

وتابع: "ثانيًا أن الانتخابات بالقائمة المغلقة وليست فردية فالجمعية العمومية ستختار الرئيس ومن حقه أن يختار المجموعة التي سيعمل معها ويحاسب على اختياره".وشدد: "ثالثًا جميع الأسماء أعضاء القائمة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في الإدارة".

وواصل: "رابعًا اختيار هذه النوعية من الأعضاء يعيد القرار لغرفة مجلس الإدارة و ليس الملاعب أو الفضائيات".

وأكمل: "خامسًا أنا وإن رأى البعض أنني كان لي أولوية أو أحقية في التواجد في الاتحاد لكنني و بالرغم من هذا داعم لهذا المجلس بكل قوة وأطلب من كل صاحب خبرة أن يدعمهم".

واختتم مجاهد: "أخيرًا من كان يريد المنصب فإنه يزول سريعًا ومن كان يريد عودة الكرة المصرية لمكانتها فليتقدم للمساعدة، هذا وبالله التوفيق".

وكان أحمد مجاهد أعلن في وقت سابق نيته في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن ينسحب من السباق الانتخابي، بعد تقدم هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد.

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