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بمشاركة الزمالك.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان اعتزال خالد حسين

05:24 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    استقبال أحمد سليمان في ليبيا
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    استقبال عبد الواحد السيد في ليبيا
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    أحمد رفاعي يصل إلى ليبيا
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    استقبال أحمد سليمان عضو الزمالك في ليبيا
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    استقبال أحمد سليمان في ليبيا بالورود
  • عرض 14 صورة
    استقبال شيكابالا في ليبيا
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    عبدالله السعيد يصل إلى ليبيا
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    سيف الدين الجزيري يصل إلى ليبيا
  • عرض 14 صورة
    استقبال ناصر منسي في ليبيا
  • عرض 14 صورة
    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
  • عرض 14 صورة
    شيكابالا يصل إلى ليبيا
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    كوستا يصل إلى ليبيا
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    مهاب ياسر يصل إلى ليبيا
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كتب- محمد خيري:

يٌعقد في الرابعة عصر غداً الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وسيعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر الغد، على أن يعقبه مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصراً.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

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