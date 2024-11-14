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"تكريم شخصيات مصرية".. رئيس نادي النصر يكشف كواليس مباراة الزمالك

04:43 م الخميس 14 نوفمبر 2024

عبد الرحمن زيد واحمد سليمان

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كتب - محمد القرش:

كشف رئيس نادي النصر الليبي، عبد الرحمن زيد، كواليس مباراة الزمالك في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

وقال زيد في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الاحتفالية ستتضمن تكريم خالد حسين، بجانب مجموعة من الشخصيات داخل نادي الزمالك والنصر".

وأضاف: "الحفل يتضمن أغاني حماسية ومشاركة فنانين، بالإضافة إلى الألعاب النارية والأضواء وغيرها من الأشياء اللي تجعل المباراة كمهرجان وكرنفال كبير".

واختتم رئيس نادي النصر: "إن شاء الله ربنا يوفقنا، والمباراة تكون في مستوى الفريقين والجماهير تتبسط، في حضور الجالية المصرية الكبيرة".

عبد الرحمن زيد مباراة الزمالك اعتزال خالد حسين
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