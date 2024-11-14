مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

"ستتواجد البعثة بالكامل".. النصر يوجه دعوة حفل عشاء لبعثة الزمالك

04:26 م الخميس 14 نوفمبر 2024

استقبال أحمد سليمان عضو الزمالك في ليبيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه مسؤولو نادي النصر الليبي الدعوة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحضور حفل عشاء في العاشرة مساء اليوم الخميس.

وسيتواجد فريق النصر الليبي بالكامل في فندق إقامة بعثة الزمالك بمدينة بنغازي الليبية، لإقامة حفل عشاء للفريقين.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غداً الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

اقرأ أيضا:

"مكنتش أعرفه".. كهربا يكشف لأول مرة سر حديثه مع إمام عاشور بتيشرت الزمالك

"بدأت في الملعب وانتهت بالأسطورة".. شيكابالا وناصر منسي أخوات

الزمالك ليبيا النصر الليبي أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تكريم شخصيات مصرية".. رئيس نادي النصر يكشف كواليس مباراة الزمالك

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري