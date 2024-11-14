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بعد الصلح.. كيف بدأت وانتهت أزمة إمام عاشور مع فرد الأمن؟

03:48 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن
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    الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
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    امام عاشور
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    اللاعب إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

انتهت أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي مع "عبدالله" فرد أمن أحد المولات، بعدما أعلن علي فايز محامي الأخير، الصلح بينهما في وجود والد اللاعب وحصول فرد الأمن على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، أصدر حكما قبل يومين، بالحبس 6 أشهر لإمام عاشور، في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.

متى بدأت أزمة إمام عاشور وفرد الأمن؟

تعود أزمة إمام عاشور وفرد الأمن، إلى يوم 20 يونيو الماضي، حينما ظهر اللاعب في مقطع فيديو رفقة مجموعة أشخاص، يشتبكون مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، وذلك بعدها أخبرته زوجته ياسمين حافظ، بأن أحد الأشخاص قام بمضايقتها لفظيا داخل قاعة السينما، حسبما قال لاعب الأهلي في تحقيقات النيابة.

وفي 4 أكتوبر 2024، عقدت أولى جلسات محاكمة إمام عاشور وقررت المحكمة تأجيلها إلى يوم 12 أكتوبر، والتي أجلت هي الأخرى، إلى يوم 10 أكتوبر للنطق بالحكم.

وفي جلسة 10 أكتوبر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة إمام عاشور، ولكن قبل يومين صدر قرار جديد بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر.

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