"توأمة ورفع كفاءة".. رئيس النصر الليبي يكشف "لمصراوي" سبب اختيار مواجهة الزمالك

كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره النصر الليبي غدا الجمعة، في مهرجان اعتزال خالد حسين، نجم الكرة الليبية السابق.

وكشف رئيس نادي النصر الليبي، عبد الرحمن زيد، سبب اختيار مواجهة نادي الزمالك في مهرجان اعتزال لاعب الفريق السابق.

وقال عبد الرحمن في تصريحات "لمصراوي": "اختيار مواجهة الزمالك لوجود علاقة قوية وقديمة بين نادي النصر والزمالك".

وأضاف: "اتفقنا على وجود توأمة في عدة نطاقات، يستفيد منها النصر من خلال خبرة وعراقة نادي الزمالك".

وأوضح: "هذه التوأمة من أجل رفع كفاءة مدربينا من الفئات ولاعبينا المتميزين للفئات الصغرى والمتوسطة".

واختتم: "نسعى لتحقيق شئ كبير ونفوز بالمباراة الودية والاحتفالية الكبيرة مع نادي الزمالك المصري".

الجدير بالذكر أن المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة بتوقيت مصر.

اقرأ أيضا:

"مكنتش أعرفه".. كهربا يكشف لأول مرة سر حديثه مع إمام عاشور بتيشرت الزمالك

"بدأت في الملعب وانتهت بالأسطورة".. شيكابالا وناصر منسي أخوات

بعد خماسية المغرب.. موعد مباراة مصر والجزائر بتصفيات أفريقيا تحت 17 عاما